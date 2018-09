Gewonden bij aanvaring boten op de Colorado

Door een aanvaring tussen twee recreatieboten op de rivier de Colorado in het westen van de VS zijn zeker dertien gewonden gevallen en worden twee opvarenden vermist. Een van de gewonden is levensgevaarlijk gewond naar een ziekenhuis gebracht in Los Angeles, 340 kilometer westelijker.

Plaatselijke media meldden dat de twee boten dit weekend in een populair watersportgebied, dat Moabi Regional Park heet, met grote kracht op elkaar botsten. Een boot zonk onmiddellijk en de andere is zwaar beschadigd.