Gewonden bij aanval op Saudisch vliegveld

Door een aanval met een drone op het Saudische vliegveld Abha zijn negen mensen gewond geraakt. De aanval is het werk van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Die lieten via hun spreekbuis Al-Masirah weten een grote operatie te hebben uitgevoerd op een luchthaven in Saudi-Arabië.

Negen burgers raakten bij de aanslag gewond, één Indiase man en acht Saudi’s. Ze zijn allen in stabiele toestand, laat het Saudische persbureau weten.

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen gebruiken gebruiken sinds enige tijd naast kleinere speelgoeddrones ook grotere drones, die een reikwijdte van 1500 kilometer hebben. De Houthi-rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen, waaronder de hoofdstad Sanaa. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië probeert ze te verdrijven.