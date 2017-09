Gewonde in Yosemite door vallende brokstukken

Een dag na het dodelijk ongeluk zijn opnieuw brokstukken afgebroken van de rots El Capitan in het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië. Hierbij is donderdag een persoon gewond geraakt en naar een plaatselijke ziekenhuis gebracht, meldde een woordvoerder van het park.

El Capitan is een beroemde klimmersspot die 1219 meter boven het Yosemite-dal uittorent. Woensdag waren zeven brokstukken losgekomen van de rots. Hierbij kwam een Britse klimmer om en leven en raakte zijn vrouw ernstig gewond.

Het stuk steen dat donderdag naar beneden viel was het grootste tot dusver. Het park heeft enkele wegen rondom El Capitan en de uitgang van het dal afgesloten.