Gewonde door schietpartij school Californië

Zeker een persoon is gewond geraakt door een schietpartij bij een middelbare school in Californië. De politie heeft een tiener opgepakt, berichten Amerikaanse media. De verdachte zou een veertienjarige scholier zijn. Het slachtoffer liep een schotwond op aan de arm.

De politie kwam vrijdag in actie nadat schoten waren gehoord bij de school in Palmdale. Dat leidde tot paniek onder leerlingen van de Highland High School. Een vrouw vertelde CNN hoe haar achttienjarige dochter overstuur opbelde vanuit een klaslokaal. De leerlingen barricadeerden daar de deur en ramen met meubilair.

Ook zagen getuigen jongeren wegrennen van het gebouw. Een scholiere vertelde dat een schietpartij op school „een van mijn grootste angsten is”. De Verenigde Staten zijn herhaaldelijk opgeschrikt door bloedige aanvallen bij onderwijsinstellingen. Zo vielen in februari nog zeventien doden toen een man het vuur opende op een school in Parkland in de staat Florida. Dat leidde tot massale protesten tegen het vuurwapengeweld in de VS.

De politie nam ook poolshoogte bij een basisschool in Palmdale. Daar zouden eveneens schoten zijn gehoord, maar agenten troffen geen verdachte toestanden aan. Meerdere scholen in de omgeving werden preventief afgegrendeld.