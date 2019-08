Door een schietpartij bij een moskee in Noorwegen is zeker één persoon gewond geraakt. De politie meldt dat een verdachte is gearresteerd.

De schietpartij vond plaats in of bij een islamitisch centrum in Bærum, vlakbij hoofdstad Oslo. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen.

Het hoofd van de moskee zei tegen een lokale krant dat „een van onze leden is neergeschoten door een witte man die een helm en uniform droeg”.