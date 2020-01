Meer dan zeven weken na de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland is een gewonde overleden in een ziekenhuis in Auckland. Het aantal doden door het natuurgeweld stijgt daarmee naar 21.

Tijdens de eruptie op 9 december waren 47 mensen op het eiland voor de Nieuw-Zeelandse noordoostkust. De meeste overlevenden worden nog steeds aan brandwonden behandeld in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië.