Gewonde Belg zit vast in diepe grot

Een Vlaamse zestiger zit sinds zaterdag aan het eind van de middag vast in een van de diepste grotten van België. Dat melden Waalse media.

De man, een 65-jarige ervaren speleoloog, viel in de zogenaamde Trou Bernard in Yvoir 15 meter naar beneden op een moment dat hij al 60 meter diep zat in de grot. Hij zou zwaargewond zijn, maar niet in levensgevaar.

Op dit moment zijn een arts-speleoloog en vrijwilligers, gespecialiseerd in speleologie, bij de man. Als de Vlaming is gestabiliseerd, zal het reddingsteam hem naar de oppervlakte brengen. Dat zal volgens de brandweer zeker niet voor 01.00 uur zondagochtend gebeuren: „Sommige passages zijn moeilijk door te komen met een brancard.”

Zo’n 35 vrijwilligers nemen deel aan de reddingsactie.