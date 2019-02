Gewonde Belg uit diepe grot gered

Een Vlaamse zestiger die na een val vastzat in een van de diepste grotten van België is gered. Belgische media melden dat de man rond 00.45 uur uit de grot werd gedragen. Zijn toestand is stabiel, wel heeft hij een aantal breuken opgelopen.

De man, een 65-jarige ervaren speleoloog, viel zaterdagmiddag in de zogenoemde Trou Bernard in Yvoir 15 meter naar beneden op een moment dat hij al 60 meter diep zat in de grot. Een arts-speleoloog en vrijwilligers, gespecialiseerd in speleologie, daalden naar de man af om eerste hulp te verlenen.

Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar, maar snelheid bij de reddingsactie was geboden vanwege de kans op onderkoeling. De actie werd bemoeilijkt doordat sommige passages moeilijk door zijn te komen met een brancard, liet de brandweer weten. Zo’n 35 vrijwilligers namen deel aan de reddingsactie.