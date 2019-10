Geweldpleger Manchester terrorismeverdachte

De man die vrijdag in een winkelcentrum in Manchester wild om zich heen stak met een groot mes en drie mensen verwondde, is aangehouden en wordt verdacht van een terroristische daad.

De politie heeft bekendgemaakt dat de man snel werd overmeesterd en aanvankelijk wegens geweldpleging is aangehouden. De politie sluit niet dat er andere motieven zijn, maar behandelt de verdachte als een mogelijke terrorist.

Gewonden steekpartij winkelcentrum Manchester

De krant de Manchester Evening News meldde dat een van de slachtoffers ernstig gewond is geraakt. Een vierde persoon die als gewond werd beschreven, blijkt niet te zijn gestoken.