Geweld tussen Israël en Palestijnen laait op

Palestijnse milities in Gaza hebben maandag honderden raketgranaten op Israël afgevuurd. Israël voerde daarop tientallen luchtaanvallen uit op doelen van Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza.

In totaal raakten in Israël ongeveer zeventig mensen gewond. Verder is een aantal huizen getroffen en zwaar beschadigd. Het Israëlische antiraketsysteem Iron Dome heeft zo’n 100 van de zeker 400 vijandelijke raketten onderschept.

Aanleiding voor de Palestijnse aanval op Israël was een vuurgevecht zondagavond in Gaza tussen een geheime Israëlische eenheid en Hamas. De eenheid, die in een burgerauto op verkenningsmissie was, werd door Hamas ontdekt. Bij het daarop volgende vuurgevecht werden een Palestijnse commandant en zes andere Palestijnen gedood. Aan Israëlische zijde werd een luitenant-kolonel dodelijk getroffen; een officier raakte gewond. De eenheid zag kans zich uit Gaza terug te trekken.

Luchtalarm

Israël hield al rekening met een reactie van Hamas. Maandag bleven scholen rondom de Gazastrook gesloten. De Israëlische burgerbescherming sommeerde burgers in de buurt van de veilige ruimtes te blijven. Bij een luchtalarm dienen Israëli’s zich daarnaar te begeven.

Maandagmiddag bij zonsondergang vuurde Hamas een raket af op een legerbus. Een soldaat die buiten de bus stond, raakte zwaargewond. Ook schoot Hamas tientallen raketten af op Israëlische dorpen en steden rond de Gazastrook.

Dat Hamas geen projectielen in de richting van Jeruzalem of Tel Aviv schoot, laat zien dat de beweging een oorlog met Israël wil vermijden.

Hamas zei in een persverklaring dat Israël burgerdoelen heeft bestookt, waaronder Al-Aqsa TV van Hamas en het Al-Amal hotel. Hamas dringt er bij de VN op aan Israëlische leiders verantwoordelijk te houden.

Geweldsspiraal

Egypte en de VN-gezant voor het Midden-Oosten, Nickolay Mladenov, ondernamen pogingen een nieuw staakt-het-vuren te bereiken. Mladenov riep alle partijen op terughoudendheid te betrachten. „Geen poging moet onbenut blijven om deze geweldsspiraal terug te draaien.”

Het Israëlische veiligheidskabinet kwam dinsdagmoren voor spoedberaad bijeen. Premier Benjamin Netanyahu zal naar verwachting proberen een nieuwe oorlog tussen Israël en Hamas te voorkomen. Een confrontatie zal aan zowel Israëlische en Palestijnse kant slachtoffers en grote economische schade veroorzaken.

De escalatie komt op het moment dat de indirecte onderhandelingen tussen Israël en Hamas over een langdurige wapenstilstand vorderingen leken te maken.