Geweld tegen vrouwen Rusland verdubbeld door corona-lockdown

Door de corona-lockdown is het geweld tegen vrouwen in Rusland meer dan verdubbeld. In april kwamen ruim 13.000 klachten binnen bij speciale meldpunten. In maart, toen er nog geen streng uitgaansverbod gold, waren er iets meer dan 6000 meldingen over huiselijk geweld.

De speciale gezant van de regering voor mensenrechten vindt het een groot probleem dat vrouwen nu vaak het huis niet kunnen verlaten om naar de politie te stappen of op een andere manier hulp te zoeken. Ze wil dat vrouwen ook tijdens de verplichte quarantaine de mogelijkheid krijgen om zich in blijf-van-mijn-lijfhuizen in veiligheid te brengen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is ook in Hongarije het huiselijk geweld door de coronamaatregelen verdubbeld.

De Verenigde Naties zien wereldwijd een toename van het geweld tegen vrouwen door de coronacrisis.