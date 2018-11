Geweld tegen migranten optie voor Trump

President Donald Trump heeft het leger laten weten dat het „dodelijk geweld” aan de grens met Mexico mag gebruiken als dat noodzakelijk zou zijn. In een gesprek met verslaggevers donderdag sprak hij ook de hoop uit dat het niet zover zal komen.

Ook zei Trump dat hij de hele grens tussen de VS en Mexico zou kunnen sluiten als het het conflict met de migranten die naar de VS willen reizen escaleert. „En dan bedoel ik de hele grens. En Mexico zal dan niet in staat zijn om zijn auto’s in de VS te verkopen.” Trump heeft ongeveer 5800 militairen naar de grens met Mexico gestuurd in reactie op de duizenden migranten die vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten willen reizen.

Minister van Defensie James Mattis zei woensdag dat de militairen die naar de grens met Mexico zijn gestuurd meer bevoegdheden hebben gekregen om de grensbewakers te ondersteunen.