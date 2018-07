Geweld Syrië eist vele tientallen levens

Islamitische Staat (IS) heeft woensdag in het zuiden van Syrië een van haar bloedigste terreuracties van de afgelopen maanden uitgevoerd. De terreurgroep pleegde zeker vier zelfmoordaanslagen in de zuidelijke stad As-Suwaydi. Daardoor vielen volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zeker honderd doden en ruim tweehonderd gewonden.

Onder de slachtoffers zijn veiligheidsmedewerkers en burgers. As-Suwayda staat onder controle van de regering van president Bashar al-Assad.

In de buurt van de stad leverden regeringstroepen en IS-strijders urenlang strijd. Het Syrische staatspersbureau Sana meldde dat het leger van Assad de IS-strijders heeft teruggedreven.