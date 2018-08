Geweld laait op na verkiezing Zimbabwe

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen tijdens onlusten in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Leger en politie botsten daar met honderden aanhangers van de oppositie, die na de verkiezingen de straat op waren gegaan.

Het geweld werpt een schaduw over de eerste verkiezing sinds het vertrek van president Robert Mugabe, die bijna 40 jaar aan de macht was. De aanloop naar de verkiezingen was relatief vredig verlopen, maar na de stembusgang escaleerde de situatie alsnog.

Regeringspartij ZANU-PF bleek bij verkiezingen van maandag een tweederdemeerderheid in het parlement te hebben veroverd. De uitslag van de presidentsverkiezing laat ondertussen op zich wachten. Het hoofd van de Europese waarnemersmissie zei dat die vertraging ten koste gaat van de geloofwaardigheid.

Aanhangers van de oppositie denken dat wordt gesjoemeld en gingen de straat op. Ze blokkeerden straten en staken banden in brand in Harare. Daar kreeg de politie versterking van militairen, die volgens getuigen hebben geschoten op betogers. „Ik zag de soldaten het vuur openen”, zei een vrouw die deelnam aan de protesten. „Een vluchtende man viel op de grond. Hij was dood.”

Over het totale aantal slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De politie stelde de hulp van het leger te hebben ingeroepen omdat agenten de gewelddadige betogers niet aankonden. Een woordvoerder van de oppositieleider Nelson Chamisa uitte kritiek en zei dat „zonder duidelijke reden met scherp is geschoten op burgers”.

De regering wees juist met een beschuldigende vinger naar de oppositie. Zittend president Emmerson Mnangagwa zei dat de onrust bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Hij zei dat de oppositie haar demonstrerende aanhangers moet terugfluiten.