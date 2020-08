Geweld in Cincinnati: 17 mensen neergeschoten

Zeker zeventien mensen zijn neergeschoten en vier gedood tijdens afzonderlijke schietpartijen in de Amerikaanse stad Cincinnati (Ohio) op zondag.

Volgens lokale media waren er vier afzonderlijke schietpartijen op verschillende locaties in Cincinnati.

De stad beleefde volgens de politie een „extreem gewelddadige nacht”. „Kijkend naar zeventien slachtoffers, tot vier die op dit moment fataal zijn. Waarom? Dat wordt de vraag”, zei politiechef Paul Neudigate. De politie gelooft dat de schietpartijen geen verband hielden met elkaar.

In meerdere steden in de VS is het geweld toegenomen tijdens de coronavirus-pandemie en in de nasleep van protesten tegen politiegeweld en racisme. De reden voor deze toename van wapengeweld is onduidelijk.

In de Verenigde Staten sterven gemiddeld elke dag tientallen mensen als gevolg van wapengeweld. Volgens statistieken van de Gun Violence Archive zijn er sinds het begin van het jaar meer dan 370 zogenoemde „massaschietpartijen” in de VS geweest. Dat zijn gebeurtenissen waarbij ten minste vier mensen gewond of gedood zijn door wapengeweld. Dat zijn er dus meer dan één per dag.