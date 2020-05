Geweld in Afghanistan laait weer op na wapenstilstand

Het geweld in Afghanistan is na een driedaagse wapenstilstand weer opgelaaid. Er sneuvelden donderdag zeker veertien leden van de veiligheidstroepen bij aanvallen van de Taliban, zeggen de autoriteiten.

Het tijdelijke bestand liep dinsdag al af, maar daarna bleef het grotendeels rustig. Waarnemers sluiten niet uit dat de opstandelingen minder aanvallen uitvoeren om het signaal af te geven dat ze klaar zijn voor vredesoverleg.

De Taliban sloten eind februari al een overeenkomst met de Verenigde Staten. Die proberen al bijna twee decennia tevergeefs om de radicaal-islamitische opstandelingen te verslaan.

De deal tussen de VS en de Taliban moest de weg vrijmaken voor het terugtrekken van de Amerikaanse troepenmacht in het land. De Taliban moeten echter ook nog afzonderlijk over vrede onderhandelen met de regering in Kabul.

De autoriteiten zeggen dat de Taliban donderdag zeker twee afzonderlijke aanvallen uitvoerden. Strijders zouden een controlepost hebben aangevallen in de provincie Parwan en een politiepost bij de stad Farah.

De autoriteiten zeggen dat ze de wapenstilstand willen verlengen, maar daar hebben de Taliban nog niet op gereageerd. De opstandelingen reageerden wel positief op het feit dat de regering deze week zo’n 900 gevangen Talibanleden vrijliet.