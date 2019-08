Geweld dreigt op Spaanse migrantenboot

De Spaanse organisatie Proactiva Open Arms zegt dat dodelijk geweld dreigt uit te breken tussen opgepikte migranten op een schip. Spanningen lopen op als gevolg van het opgepropt in een boot zitten, onzekerheid, zeeziekte en stress. Op het schip de Open Arms zou elk moment geweld kunnen uitbreken, mogelijk met zwaar gewonden en zelfs doden tot gevolg. „Dat zou onvergeeflijk zijn”, zei de stichter en baas van de organisatie, Oscar Camps, tegen Spaanse media.

Kennelijk is zijn boodschap dat Europese landen snel zijn migranten overnemen omdat de boot propvol zit. Op de boot zijn sinds begin augustus ruim 150 migranten verzameld. Ze verkeerden volgens de organisatie voor de kust van Libië op zee in nood. Zoals gebruikelijk varen boten als de Open Arms met migranten naar het honderden kilometers noordelijker gelegen Lampedusa (Italië) of Malta, waar ze niet welkom zijn. Camps heeft daarom ook een beroep op Spanje gedaan.