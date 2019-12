Geweld bij protest tegen minderhedenwet India

Bij demonstraties tegen een minderhedenwet in het noordoosten van India zijn meerdere gewonden gevallen. De politie schoot met losse flodders op actievoerders die de avondklok trotseerden in de staat Assam. De afgelopen dagen zijn twintig tot dertig mensen gewond geraakt bij protesten.

Het leger heeft duizenden extra militairen naar het noordoosten van het land gestuurd om de rust te doen terugkeren.

De omstreden wet werd eerder deze week aangenomen. Minderheden die voor 2015 zijn gevlucht uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh krijgen de Indiase nationaliteit door deze wet. Het geldt echter niet voor gevluchte moslims. Islamitische groeperingen en oppositiepartijen zien in de wet een poging van de hindoe-nationalistische regering om de 200 miljoen moslims in het land te marginaliseren.

Premier Narendra Modi ontkent dat te willen. Met een aantal tweets probeerde Modi de gemoederen in het overwegend islamitische Assam te kalmeren. De kans dat iemand de berichten daar heeft gelezen is klein, omdat de toegang tot internet in de regio is beperkt door de overheid.