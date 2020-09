Geweld bij Gazastrook laait weer op na akkoord Israël en VAE

Het geweld tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook is weer opgelaaid. Het Israëlische leger zegt dat vijftien raketten zijn afgevuurd op gemeenschappen in de buurt van de grens, waar in de vroege ochtend alarmsirenes klonken. Israël reageerde door doelen te bombarderen van Hamas, de dominante organisatie in de Gazastrook.

Er vond dinsdag al een raketbeschieting plaats toen Israël in het Witte Huis overeenkomsten sloot met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Toen raakten twee mensen lichtgewond in de Israëlische havenstad Asjdod. Daarna schoten Palestijnen volgens het leger nog meer projectielen af.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat de aanvallers vrede in de weg willen staan. „Het verbaast me niet dat de Palestijnse terroristen Israël precies op het moment van de historische ceremonie onder vuur namen”, zei hij.

Hamas waarschuwde voor verdere escalatie van het geweld. „De bezetter (Israël) zal een prijs betalen voor alle agressie tegen ons volk of locaties van het verzet”, aldus een verklaring van de islamitische groep. „Er zal een directe reactie volgen.”

Israël en Hamas hadden vorige maand nog een bestand gesloten na maandenlange beschietingen over en weer. Het akkoord tussen Israël en de golfstaten heeft echter geleid tot onvrede onder de Palestijnen, die zich verraden voelen. Er waren dinsdag demonstraties in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Betogers scandeerden leuzen als „Palestina is niet te koop”.