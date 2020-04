Geweld Afghanistan houdt aan: bloedige aanslag bij hoofdstad

Een zelfmoordaanslag bij de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Vijftien personen raakten gewond, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De dader blies zich op in het bijzijn van burgers, zegt een woordvoerder van het ministerie. Dat gebeurde in het district Char Asiab in de provincie Kabul. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die is gepleegd tijdens de ramadan.

Experts waarschuwen dat het vredesproces in het land dreigt te ontsporen door het aanhoudende geweld. De Verenigde Staten en de Taliban sloten eind februari een overeenkomst, maar de strijd ging daarna gewoon door.

De deal met de Taliban moet de weg vrijmaken voor het terugtrekken van buitenlandse troepen. De opstandelingen beloofden op hun beurt om terreurgroepen als al-Qaeda buiten de deur te houden.

In de deal staan echter geen afspraken over een wapenstilstand of een reductie van het geweld. De Taliban hadden na de ondertekening over vrede moeten gaan praten met de Afghaanse regering, maar dat overleg komt nauwelijks van de grond.

Analisten zeggen dat de Taliban weinig concessies hebben gedaan en vinden dat zij het conflict hebben gewonnen. Ze zouden denken dat aanvallen op doelen van de Afghaanse regering weinig gevolgen hebben omdat de VS zich toch willen terugtrekken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat hij zijn troepen zo snel mogelijk wil terughalen uit Afghanistan. Daar is zijn land al bijna twintig jaar verwikkeld in een bloedig conflict met de opstandelingen.