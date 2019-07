Gewapende man gedood bij immigratiecentrum VS

Een gewapende man die een Amerikaans immigratiecentrum in Tacoma (Washington) heeft aangevallen, is door de politie doodgeschoten. De man, die een geweer en toortsen bij zich droeg, zette een auto in brand en probeerde ook een grote propaantank te laten ontploffen.

De 69-jarige man is eerder veroordeeld omdat hij buiten het immigratiecentrum een gewelddadige confrontatie had met de politie.

Volgens de uitbater van het centrum zorgen ‘ongefundeerde’ berichten over overbevolkte immigratiecentra en onbegeleide kinderen voor gevaar voor zijn staf.

Demonstranten in tientallen steden verzetten zich tegen landelijke invallen die president Donald Trump voor zondag heeft aangekondigd om massaal illegale immigranten uit te zetten.