‘Gewapende indringer’ bij complex Gülen in VS

De Amerikaanse politie is uitgerukt nadat bij het complex van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen melding was gemaakt van een vermoedelijke indringer. Die sloeg op de vlucht nadat een beveiliger een waarschuwingsschot had gelost, zei een woordvoerder van Gülen.

Op beelden is te zien dat meerdere politiewagens staan geparkeerd bij het complex van Gülen, die in ballingschap leeft in Pennsylvania. De woordvoerder van de geestelijke stelde dat de indringer vermoedelijk gewapend was. De politie, die na ongeveer twee uur weer vertrok, wilde volgens lokale media alleen kwijt dat sprake was van een incident bij het complex in Saylorsburg.

De Turkse regering houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016 en wil zijn uitlevering. De Amerikaanse autoriteiten hebben vooralsnog geweigerd daaraan mee te werken. De geestelijke zegt niets te maken te hebben met de couppoging.