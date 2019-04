Gevonden schedel van vrouw uit 1405

De vondst van een schedel en enkele botten in het Duitse Lüneburg wijst niet op een recent geweldsmisdrijf. De resten die tijdens de herfst in een bos werden gevonden blijken van een vrouw die al in 1405 overleed. Dat zei politiewoordvoerder Antje Freudenberg woensdag.

Het Klaus-Tschira-Archeometriecentrum in Mannheim deed wetenschappelijk onderzoek naar de botresten. De schedel en de botten zijn meer dan 600 jaar oud en daarom doet de politie geen onderzoek meer naar de doodsoorzaak. „Het is meer van archeologisch belang”, aldus Freudenberg.