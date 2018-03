„Gevonden botten van Amelia Earhart”

Een antropoloog in de VS zegt dat botten die in 1940 op een eiland in de Grote Oceaan zijn gevonden, mogelijk van de in 1937 verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart zijn. Die vloog in 1932 als eerste vrouw over de Atlantische Oceaan.

De botten die op het eiland Nikumaroro waren gevonden, werden oorspronkelijk toegeschreven aan een man. De emeritus professor Richard Jantz van de University of Tennessee (UT) analyseerde de metingen van destijds. Hij vergeleek of de botten overeenkwamen met de (deels geschatte) afmetingen van Earhart. Hij komt nu tot de conclusie de overblijfselen beter bij Earhart passen dan 99 procent van een vergelijkingsgroep.

De uit Kansas afkomstige Earhart verdween toen ze in 1937 met navigator Fred Noonan in een Lockheed Electra probeerde over de evenaar in één keer de aarde te ronden. De meest voor de hand liggende verklaring is dat de twee ter hoogte van het eiland Howland zonder brandstof kwamen te zitten en neerstortten. Howland ligt vlak bij Nikumaroro.

Jantz heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het vaktijdschrift Forensic Anthropology.