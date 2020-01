Gevolgen nieuw coronavirus voor China steeds ingrijpender

De gevolgen van het nieuwe coronavirus voor de Chinese bevolking worden steeds ingrijpender. In Europa zijn gezondheidsautoriteiten waakzaam, maar is het virus tot nog toe bij niemand officieel vastgesteld.

Wel worden vijf mensen in Schotland onderzocht op het virus en dagelijks in de gaten gehouden, omdat zij recentelijk in de Chinese stad Wuhan zijn geweest, het epicentrum van de uitbraak. Twee van hen hebben koorts.

Het virus heeft in China 26 levens geëist. Zeker 880 mensen zijn besmet geraakt, voornamelijk in China, maar ook in Japan, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, de Verenigde Staten en Vietnam. Volgens Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie bij Erasmus MC, loopt dit aantal waarschijnlijk nog flink op. „De incubatietijd voor het coronavirus is zeven dagen, dus het aantal besmette mensen blijft waarschijnlijk stijgen.”

Het Nederlandse reisadvies voor de regio Hubei, waar de stad Wuhan ligt, is aangescherpt. Er wordt geadviseerd om alleen naar deze provincie te reizen indien noodzakelijk. Het auto-, trein- en vliegverkeer in de stad is stilgelegd. In totaal zijn tien Chinese steden van de wereld afgesloten, om zo verspreiding tegen te gaan. Vrijdag werd ook bekend dat Chinese reisbureaus geen binnen- en buitenlandse reispakketten meer mogen verkopen. Ook is een deel van de Chinese Muur afgesloten.

De kans dat het virus naar Europa komt, is matig, maar er wordt wel rekening mee gehouden, meldt het European Centre for Disease Prevention and Control. Wel wordt benadrukt dat de kans op verdere verspreiding in Europa, mocht er een besmet iemand in Europa zijn, klein is. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar eind januari is er meer vliegverkeer tussen China en de rest van de wereld, wat de kans op verspreiding verhoogt.

Vooralsnog wordt er op Schiphol niet gecontroleerd op het coronavirus. De luchthaven volgt hierbij adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tot op heden vindt het RIVM maatregelen niet nodig, omdat er geen directe vluchten tussen Wuhan en Amsterdam zijn, meldt een woordvoerder.