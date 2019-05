Gevluchte Saudische zussen verlaten Georgië

De twee Saudische zussen die wereldwijd aandacht kregen door naar Georgië te vluchten en online bescherming te vragen, hebben dinsdag laten weten een nieuw leven te beginnen in een land waar hun familie hen niet kan vinden. Ze zeiden in hun vaderland te zijn misbruikt door verwanten en als vrouw onderdrukt te zijn door de strenge islamitische regels.

Maha (28) en Wafa al-Subaie (25) startten in april na aankomst in Tbilisi een campagne op internet om ergens op de wereld een veilige verblijfplaats te vinden. „We zijn ontzettend blij te kunnen aankondigen dat we Georgië gaan verlaten”, twitterden ze, met beelden van zichzelf op het vliegveld.

Het duo had asiel aangevraagd in de voormalige Sovjet-republiek maar zag daarvan af uit angst dat familieleden of ingehuurde mannelijke bewakers hen zouden komen halen. Inwoners van Saudi-Arabië hebben geen visum nodig voor Georgië. Hun bestemming blijft voorlopig nog een tijdje geheim. „Als we zijn gesetteld in ons nieuwe huis en ons leven hebben opgepakt, blijven we Saudische vrouwen steunen. We gaan door met de strijd tegen de misstanden”, zeggen de twee.