Gevluchte journalist slachtoffer aanslag

Een journalist van Azerbeidzjaanse afkomst en zijn vrouw zijn vrijdag in een voorstad van Toulouse door een schutter onder vuur genomen. De journalist Rahim Namazov overleefde de aanslag ondanks zware verwondingen, zijn vrouw kwam volgens de politie om het leven.

Namazov woonde in Zuid-Frankrijk in ballingschap. De burgemeester van de voorstad Colomiers houdt rekening met een politiek gemotiveerde aanslag. „Rahim Namazov is een journalist die is gemarteld en gevangen is gezet in zijn land en als politiek vluchteling in Frankrijk leefde”, zei Karine Michelet-Traval tegen de krant La Dépêche. „Je denkt uiteraard aan een vergelding.”

De journalist vluchtte in 2010 uit Azerbeidzjan naar Frankrijk. In dat jaar zei hij in een video op YouTube dat hij gevangen was gezet omdat hij artikelen had geschreven over mishandelingen in de krijgsmacht van Azerbeidzjan.