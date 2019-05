Gevluchte ETA-leider in Frankrijk opgepakt

José Antonio Urrutikoetxea, de gevluchte politiek leider van de Baskische afscheidingsbeweging ETA, is in de Franse plaats Sallanches gearresteerd. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Urrutikoetxea, ook wel bekend als Josu Ternera was al sinds 2002 op de vlucht. Hij werd in dat jaar beschuldigd van een aanslag op het hoofdkwartier van de Guardia Civil in de Spaanse stad Zaragoza in 1987. Daarbij vielen elf doden.

De ETA streed bijna een halve eeuw naar een onafhankelijke Baskische staat en bracht in die periode zo’n 850 mensen om het leven. In 2011 kondigde de ETA een eenzijdige wapenstilstand af. De terreurorganisatie liet in 2017 weten dat ze zichzelf volledig had ontwapend.