Gevluchte Duitser na dagenlange klopjacht aangehouden

De Duitse politie heeft de zogenoemde Rambo van het Zwarte Woud aangehouden. De man ontwapende afgelopen weekend vier agenten en verborg zich vervolgens in het bos. Dat leidde tot een dagenlange klopjacht.

De 31-jarige man wist in het onherbergzame terrein dagen uit handen van de politie te blijven. Die komt later met meer informatie over de aanhouding van de verdachte, die volgens Duitse media Yves Rausch heet.

De politie benaderde de man afgelopen zondag bij een hut die hij illegaal zou hebben gebruikt. Hij zou aanvankelijk hebben meegewerkt, maar trok daarna een vuurwapen en kon de agenten hun dienstwapens afhandig maken. Vervolgens sloeg hij op de vlucht.

Rausch is geen onbekende van de politie. Hij zou een jaar geleden uit zijn woning zijn gezet in Oppenau.