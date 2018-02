„Gevestigde media zijn dol op moordpartijen”

De gevestigde Amerikaanse media zijn dol op moordpartijen en op de aandacht en klandizie die ze werven met „huilende blanke moeders”. Dit vindt woordvoerster Dana Loesch van de National Rifle Association (NRA). Loesch zei dat ze „het over blanke moeders had, want bij de duizenden moeders met een donkere huidskleur die elk weekend rouwen, vertonen die media zich niet”.

Loesch stelt dat de verontwaardiging over schietpartijen selectief is. Ze reageerde op de ontsteltenis in het land na een bloedbad op een middelbare school in Florida afgelopen week. De media springen er volgens Loesch op want „als het bloedt, dan voedt het” hun ratings.

De ‘vuurwapenlobby’ NRA keert zich fel tegen personen of instellingen die de moordpartij in Florida aangrijpen om aan te dringen op beperking van het wapenbezit. De NRA stelt zich tot doel te voorkomen dat het ‘grondrecht om wapens te hebben’, wordt aangetast. De NRA is een machtige lobby die wapenbezit als een door de grondwet gegarandeerd recht van de burger beschouwt.

NRA-voorzitter Wayne LaPierre noemde de huidige verontwaardiging „een schaamteloze campagne” van de politieke elite. Die elite haat volgens hem individuele vrijheid en haat het Tweede Amendement (van de grondwet).

De NRA beroept zich op een zinsnede uit de oude grondwet: „een goed gedisciplineerde militie is de noodzaak voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen mag niet worden aangetast”. Voorstanders van wapenbeperking stellen dat hier wordt bedoeld dat burgers in een burgerwacht of als militair of agent wapens dragen, maar dat dit geen grondrecht is voor elk individu.