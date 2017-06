„Gevelbekleding ramptoren niet voor hoogbouw”

De gevelbekleding van de door brand verwoeste Grenfell Tower had in Groot-Brittannië niet gebruikt mogen worden op zo’n groot gebouw. „Ik heb begrepen dat die gevelbekleding, deze brandbare bekleding die verboden is in Europa en de VS, ook hier verboden is”, zei minister Philip Hammond (Financiën) volgens Britse media.

De goedkope gevelbekleding wordt gezien als de reden dat het vuur zich snel kon verspreiden. De overheid concludeerde na de brand in de Londense woontoren, waarbij tientallen doden vielen, dat het materiaal niet gebruikt had mogen worden op een gebouw dat hoger is dan 18 meter. De minister verwees volgens zijn woordvoerder naar die mededeling.

Hammond zei verder dat uit een strafrechtelijk onderzoek moet blijken of bouwvoorschriften zijn geschonden toen het pand werd opgeknapt. Uit een ander onderzoek moet onder meer blijken of de bouwvoorschriften correct zijn opgesteld en op de juiste wijze zijn gehandhaafd.