Gevechten tussen Iraakse troepen en Koerden

In het noorden van Irak zijn zware gevechten uitgebroken tussen Iraakse troepen en Koerdische peshmerga’s. Regeringsgetrouwe sjiitische milities lieten vrijdag weten dat zij de plaats Altin Köprü in de provincie Kirkuk hadden ingenomen. Dat kon vooralsnog niet worden bevestigd.

Koerdische media berichtten dat het Iraakse leger en sjiitische milities de peshmerga hadden aangevallen. De Koerden zouden twee Iraakse pantserwagens hebben vernietigd met antitankraketten die zij van Duitsland geleverd hadden gekregen voor de strijd tegen Islamitische Staat.

De Iraakse regering is tegen de Koerden ten strijde getrokken nadat de Koerden in hun autonome regio een referendum hadden gehouden over onafhankelijkheid. In de omgeving van Kirkuk, dat van deze regio deel uitmaakt, liggen belangrijke olievelden.