‘Gevechten Turkse en Syrische militairen’

Zeker vijf Syrische militairen zijn gedood bij confrontaties met het Turkse leger in het noorden van Syrië. Een zesde militair werd geëxecuteerd door Syrische rebellen die door Turkije worden gesteund.

Dat heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten dinsdag gemeld. Volgens die organisatie was voor het eerste sprake van zware gevechten tussen Syrische en Turkse militairen. De gevechten waren ten zuiden van de grensplaats Ras al-Ain.

Turkije begon op 9 oktober een offensief in het gebied in Syrië langs zijn grens om Koerdische strijders daar te verdrijven. Inmiddels is met Rusland, dat het Syrische bewind van Bashar al-Assad steunt, afgesproken dat er een veilige zone wordt ingesteld.