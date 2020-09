Gevechten Nagorno-Karabach wakkeren bezorgdheid over oorlog aan

Armenië en buurland Azerbeidzjan waren woensdag voor de vierde dag op rij verwikkeld in hevige gevechten en dat wakkerde de bezorgdheid over een totale oorlog in de regio verder aan.

De beschietingen, die in het weekend begonnen, vloeien voort uit het al decennia oude conflict rond de door Armeniërs bezette regio Nagorno-Karabach. Die wordt internationaal erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

"Intense gevechten gaan door langs de hele frontlinie", zei een woordvoerder van het Armeense ministerie van Defensie.

VN-Veiligheidsraad bezorgd over opgelaaid geweld Nagorno-Karabach

Azerbeidzjan meldde dat Armeense troepen de stad Tartar, die in de buurt van de betwiste regio Nagorno-Karabach ligt, hadden aangevallen met "zware artilleriebeschietingen", aldus staatsmedia.

Het opgelaaide conflict is de bloedigste strijd tussen de twee partijen sinds een soortgelijke uitbarsting in 2016. Het dodental heeft volgens bronnen inmiddels de honderd overschreden, onder wie meerdere burgers.

De vrees is dat de gevechten kunnen escaleren tot een totale oorlog, aangezien beide kemphanen steun zoeken bij respectievelijk Turkije en Rusland.

Het arme Armenië leunt van oudsher sterk op Rusland, waarmee het een gedeeld christelijk erfgoed heeft. Het olierijke Azerbeidzjan wordt ondersteund door het overwegend islamitische Turkije, dankzij de nauwe banden tussen hun etnische Turkse bevolking.