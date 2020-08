Gevechten Jalalabad houden aan na aanslag op gevangenis

In de Afghaanse stad Jalalabad wordt zo’n veertien uur na een aanslag op een gevangenis nog steeds gevochten. De aanvallers hebben zich verschanst in een woongebouw in de omgeving, zegt een woordvoerder van de gouverneur van de oostelijke provincie Nangarhar.

Bij de gevangenis ging zondag een autobom af. Daarna openden aanvallers het vuur op de bewakers. In de chaos zou een groot aantal gevangenen zijn ontsnapt. Ook vielen volgens de autoriteiten zeker twintig doden, onder wie burgers en gedetineerden. De aanval is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat.

Het openbare leven in de stad zou volledig zijn stilgelegd na de aanslag. „Winkels zijn dicht. De stad is helemaal leeg”, zegt een politicus uit het gebied. Hij stelt dat inmiddels al zo’n duizend ontsnapte gevangenen zijn opgepakt. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen nog voortvluchtig zijn.

De Afghaanse autoriteiten maakten een dag voor de aanslag bekend dat een hoge leider van IS was gedood. Het is onduidelijk hoeveel extremisten daarna de gevangenis aanvielen. Het gaat mogelijk om tientallen strijders.