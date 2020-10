Gevechten in Nagorno-Karabach gaan door

De gevechten in de betwiste regio Nagorno-Karabach gaan nog steeds door. Hoofdstad Stepanakert is maandagochtend getroffen door raketten, melden de lokale autoriteiten. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Zowel Armenië als Azerbeidzjan heeft de afgelopen dagen melding gemaakt van aanvallen op burgerdoelwitten door de andere partij. De Azerbeidzjaanse minister van Defensie zei maandag dat de stad Tartar met raketten is bestookt. Armenië claimt dat Azerbeidzjan juist burgerdoelwitten aanvalt.

Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers aan beide kanten zijn gevallen, omdat er weinig onafhankelijke waarnemers in het gebied zijn. Armenië zegt dat er aan zijn kant al zeker tweehonderd mensen zijn omgekomen.

In Nagorno-Karabach wonen voornamelijk christenen. De regio scheidde zich in 1990 af van het islamitische Azerbeidzjan, maar officieel hoort het nog bij Azerbeidzjan. Het conflict om de regio laaide vorige week weer op. Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar van het beginnen van de gevechten.