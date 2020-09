Gevechten in Nagorno-Karabach gaan door

Azerbeidzjan heeft zijn militaire offensief in de regio Nagorno-Karabach dinsdagochtend voortgezet. Troepen trokken naar de stad Fizuli en vernietigden vier Armeense tanks, volgens het ministerie van Defensie in de hoofdstad Bakoe. Volgens de autoriteiten is een oudere vrouw omgekomen bij een aanval van een Azerbeidzjaanse drone op de binnenplaats van een huis. Drie bewoners raakten gewond.

Azerbeidzjan meldde dat het zondag al zeven dorpen in Nagorno-Karabach had heroverd. Volgens militaire rapporten hebben de Azerbeidzjaanse troepen ook strategisch belangrijke hoogten bereikt in het bergachtige gebied. Strijders uit Nagorno-Karabach hebben naar verluidt zonder succes geprobeerd de posities weer onder controle te krijgen. Het gaat om de de ernstigste gevechten sinds jaren. Er zijn al tientallen doden gevallen. De strijdkrachten van de olierijke republiek Azerbeidzjan zijn vele malen sterker dan die van het verarmde land Armenië.

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, heeft beide partijen opgeroepen de gevechten onmiddellijk te staken. Dinsdag staat de kwestie op de agenda van de VN-Veiligheidsraad.

De regio Nagorno-Karabach, die door Armenië wordt gecontroleerd, maakt volgens het internationaal recht deel uit van het islamitische Azerbeidzjan. In een oorlog na de ineenstorting van de Sovjet-Unie verloor Azerbeidzjan de controle over het gebied. Vandaag de dag wordt het bewoond door christelijke Armeniërs. Armenië vertrouwt op Rusland als beschermende macht, die daar duizenden soldaten en vele wapens heeft gestationeerd. Azerbeidzjan heeft Turkije als bondgenoot.

Sinds zondag zijn na ongeveer 26 jaar wapenstilstand in de regio weer gevechten uitgebroken. Azerbeidzjan heeft sinds de oorlog in de jaren negentig herhaaldelijk aangekondigd de bergregio weer te willen heroveren. Armenië ziet het op zijn beurt als een historisch onrecht dat toenmalig Sovjetleider Josef Stalin de regio ooit aan het overwegend Islamitische Azerbeidzjan toebedeelde.