Gevechten bij Hodeidah laaien op

Ondanks een staakt-het-vuren zijn Houthi-rebellen en pro-regeringstroepen woensdag in de Jemenitische havenstad Hodeidah met elkaar in gevecht geraakt. De schermutselingen bemoeilijken een overeengekomen terugtrekking van troepen, die bedoeld was om de weg vrij te maken voor verdere vredesbesprekingen.

De haven van Hodeidah, die onder Houthi-controle stond, is de belangrijkste toegang voor voedselinvoer en hulpgoederen en daarmee een levenslijn voor miljoenen Jemenieten die door de oorlog worden bedreigd.

De terugtrekking van Houthi’s uit Hodeidah en twee andere havens aan de Rode Zee begon zaterdag en was de belangrijkste stap in de pogingen om de vier jaar oude oorlog te beëindigen.

De Verenigde Naties zeiden dinsdag dat de havens waren overgedragen aan de kustwacht en dat de terugtrekking volgens plan liep.