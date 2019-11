Gevangenisbaas geeft fraudeur vrij spel

Een Nigeriaanse gevangenisdirecteur is opgepakt omdat hij toestond dat een gedetineerde de gevangenis verliet om internetfraude te plegen, meldt de BBC. Emmanuel Oluwaniyi bestuurde de streng beveiligde gevangenis Kirikiri in hoofdstad Lagos. Ook het hoofd van de medische staf is opgepakt.

De 24-jarige Hope Olusegon Aroke is de gevangene die de internetfraude opzette. Daarmee harkte hij bijna een miljoen euro binnen. Aroke zit sinds 2012 een gevangenisstraf van 24 jaar uit vanwege fraude en oplichting.

Aroke vertrok na een verblijf in het gevangenishospitaal naar een hotel. Daar ontving hij gewoon gasten en hij ging naar feestjes. Hij zou zelfs een luxe auto en een huis gekocht hebben, terwijl hij in de gevangenis zijn straf had moeten uitzitten.