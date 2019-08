Gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland

Oekraïne en Rusland hebben gevangenen uitgewisseld. Dat heeft de openbaar aanklager in Oekraïne laten weten. Onder de gevangenen die vanuit Rusland terugkeren zijn zeelieden en de regisseur Oleg Sentsov. Of ook de bemanning is vrijgelaten van de drie Oekraïense schepen die vorig jaar in de Straat van Kertsj in beslag zijn genomen, is niet bekend.

De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door de Russen. Hij zat een celstraf van twintig jaar uit na een veroordeling voor terrorisme. De regisseur ging vorig jaar in hongerstaking omdat hij naar eigen zeggen werd gemarteld.