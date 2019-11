‘Gevangenenruil met Taliban afgeblazen’

De geplande gevangenenruil tussen de Taliban en de Afghaanse regering is niet doorgegaan. Dat melden een diplomaat die anoniem wil blijven en een Afghaanse voormalige ambtenaar. De Afghaanse regering zou drie gevangenen vrijlaten in ruil voor een Amerikaan en een Australiër die door de Taliban waren gegijzeld. Waarom de ruil niet doorgaat is onduidelijk.

„We hopen dat de Taliban direct de gijzelaars vrijlaten”, zei een woordvoerder van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel. Een van de gijzelaars is de Australische professor Timothy Weeks, die samen met de Amerikaan Kevin King in 2016 werd ontvoerd door de Taliban.

De Afghaanse president Ashraf Ghani zei eerder dat twee gevangen Talibancommandanten en een belangrijke commandant van het zogeheten Haqqani-netwerk, Anas Haqqani, vrijkomen. In ruil daarvoor zouden de Amerikaan en Australiër ook worden vrijgelaten. De overeenkomst zou vredesonderhandelingen mogelijk kunnen maken.