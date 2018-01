Gevangenenoproer bij protest Franse cipiers

Meer dan 120 gevangenen in de grote gevangenis in het Franse Fleury-Mérogis hebben geweigerd naar hun cellen terug te keren. Hun actie viel samen met protesten van cipiers in Frankrijk, die blokkades oprichtten bij de ingangen van penitentiaire inrichtingen. Cipiers eisen dat ze veiliger hun werk kunnen doen en daarvoor zijn meer collega’s nodig. Ze willen bovendien betere betaling.

In de morgen waren er ook botsingen bij de blokkade tussen betogers en de oproerpolitie. Volgens Franse media zijn er in de gevangenis zelf geen meldingen van geweldpleging geweest. Een speciale eenheid heeft er de orde hersteld. De gevangenen begonnen hun verzet rond het middaguur, toen duidelijk werd dat hun tijd in de buitenlucht werd ingekort en dat bezoek aan gedetineerden niet doorging als gevolg van protestacties van cipiers.

De acties en blokkades van gevangenenbewaarders begonnen begin deze week. Er zijn donderdag nog altijd in 87 van de bijna 190 inrichtingen acties van het personeel geweest. Franse media meldden later op de dag dat vakbonden en de regering een ontwerpakkoord bestuderen dat het arbeidsconflict moet bezweren.

Het gevangeniscomplex van Fleury-Mérogis, even ten zuiden van Parijs, telt 4300 gevangenen en is de grootste gevangenis van Europa. Franse gevangenenbewaarders zijn in de instellingen die het land telt, elk jaar circa 4000 keer het doelwit van aanvallers. Er zitten in Frankrijk meer dan 80.000 mensen vast terwijl het systeem plek heeft voor nog geen 60.000 gedetineerden. In sommige gevangenissen is het aantal gevangenen anderhalf keer zo groot als waarop het complex is berekend.