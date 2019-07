Gevangenen vergiftigd in Tadzjikistan

Justitie in Tadzjikistan heeft een onderzoek gelast naar de dood van veertien gedetineerden tijdens het transport van de ene naar de andere gevangenis. Ze overleden vermoedelijk door het eten van vergiftigd brood. Dat zou onderweg zijn uitgedeeld door een collega-gevangene.

Het voorval had plaats tijdens het in konvooi overbrengen van meer dan honderd veroordeelden, onder wie acht vrouwen, van strafinrichtingen in het noorden van het Centraal-Aziatische land naar andere in het zuiden. Het ministerie verklaarde maandag dat tijdens een tussenstop een van de gevangenen zestien andere inzittenden van het voertuig iets te eten had gegeven. Een half uur later werden ze ziek.

„Misselijk, duizelig, overgeven”, aldus de toelichting van het staatspersbureau Chovar. Van slechts twee van hen kon de medische staf het leven redden.

Het gevangeniswezen in Tadzjikistan is geregeld in opspraak. In mei kwamen 32 mensen om tijdens een oproer in een penitentiaire inrichting nabij hoofdstad Doesjanbe. Onder de doden drie bewakers. In november waren er in een gevangenis in Choedzjand 26 slachtoffers te betreuren. In beide gevallen houden de autoriteiten IS-leden verantwoordelijk voor het geweld.