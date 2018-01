Gevangenen Turnhout willen niet hun cel in

In een gevangenis in het Belgische Turnhout zijn gedetineerden zondagavond in opstand gekomen. Ze wilden niet terug naar hun cel, omdat ze het niet eens waren met nieuwe regels van de directie. Na lang overleg werd zonder geweld de opstand opgelost en keerden alle gevangenen weer terug.

Volgens een woordvoerster van de gevangenis weigerden 72 gedetineerden na de avondwandeling terug te keren naar hun cel. „Er heerste ongenoegen over hervormingsplannen van de lokale directie, waardoor gedetineerden minder persoonlijk materiaal in hun cel zouden mogen bijhouden”, vertelt de woordvoerster aan de VRT.

Hulp van lokale en federale politie werd ingeroepen. Na drie uur onderhandelen zat rond 23.00 uur iedereen weer in zijn cel.