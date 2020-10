‘Gevangenen onmenselijk behandeld in Noord-Korea’

Marteling, vernedering en dwangarbeid zijn in gevangenissen in Noord-Korea dagelijks aan de orde, constateert Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie heeft voor het eerst onderzoek gedaan naar de situatie in gevangenissen in het gesloten communistische land. Ze constateert dat gedetineerden behandeld worden als ‘minder dan een dier’.

Voor het onderzoek werden gevluchte voormalige overheidsmedewerkers en ex-gevangenen geïnterviewd over de situatie sinds de aanstelling van politiek leider Kim Jong-un in 2011. „Het rechtssysteem in Noord-Korea is willekeurig, gewelddadig, wreed en vernederend”, zei Brad Adams van de organisatie. Zo weten arrestanten niet wat er met hen zal gebeuren, krijgen ze geen toegang tot een advocaat en kunnen ze bij geen enkele autoriteit melding doen van onder meer mishandeling.

De ex-gevangenen beschreven de cellen als onhygiënisch en vertelden hoe er aan van alles een tekort was. Zo was er weinig voedsel, onvoldoende vloeroppervlakte om te slapen, geen toegang tot douches en nauwelijks zeep, kleding en dekens. De gevangenen vertelden dat bewakers hen martelden en zelfs vrouwen verkrachtten.

Human Rights Watch eist van de Noord-Koreaanse regering dat er een einde komt aan de „wrede, onmenselijke en vernederende behandeling” van de gevangenen. De basisvoorzieningen moeten worden verbeterd. Ook wil de organisatie dat de regering afgevaardigden van het Rode Kruis en mensenrechtentoezichthouders van de Verenigde Naties toelaat tot de gevangenissen.