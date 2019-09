Gevangenen nemen vleugel over in Engeland

Een groep van ongeveer 70 gevangenen heeft een vleugel van de gevangenis in het Britse Evesham overgenomen. Bij de rellen is een bewaarder gewond geraakt. Dat meldt de BBC. Andere bewaarders zijn teruggetrokken uit het gebouw.

De gevangenen in de Long Lartin gevangenis in het graafschap Worcestershire bekogelden de bewaarders met biljartballen en konden zo de controle over de vleugel overnemen.

In de gevangenis zitten ruim 500 van de gevaarlijkste criminelen van het land. Meer dan 75 procent van de gevangenen in Long Lartin zit een levenslange straf uit.

Het ministerie van Justitie heeft tegenover Britse media nog niet gereageerd. Hoe de gevangenisopstand wordt bestreden, is niet bekendgemaakt.