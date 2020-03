Gevangenen in Iran langer vrij vanwege corona

De ongeveer 85.000 gevangenen in Iran die tijdelijk vrij zijn vanwege het coronavirus, mogen daar langer van genieten. President Hassan Rohani liet dinsdag weten dat de periode met ruim twee weken is verlengd tot en met 19 april.

Het coronavirus blijft zijn greep op het land intussen verstevigen. Het aantal doden als gevolg van een besmetting steeg naar bijna 2000, terwijl het aantal mensen met het virus onder de leden groeide naar bijna 25.000.

Onder de gevangenen die tijdelijk op vrije voeten zijn, zijn ook (buitenlandse) politieke gevangenen. Zo is Nazanin Zaghari-Ratcliffe, een Britse van Iraanse afkomst, nu even bij haar ouders in Iran. De Franse wetenschapper Roland Marchal mocht na 9,5 maanden hechtenis naar huis in Frankrijk.