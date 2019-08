Gevangene wil vermomd als vrouw ontsnappen

Een rubberen masker, bh, skinny jeans: vermomd als vrouw heeft een drugsdealer in Brazilië geprobeerd uit de gevangenis te ontsnappen.

Na een bezoek van zijn dochter wilde Clauvino da Silva de Gericinó-gevangenis bij Rio de Janeiro verlaten in vrouwenkleding, meldt het Braziliaans nieuwsportaal G1 zondag. Hij gedroeg zich echter verdacht en werd door de bewakers tegengehouden.

De gevangene, zijn dochter en zeven andere personen zijn door de politie verhoord. Onder de verdachten was een zwangere vrouw die het rubberen masker de gevangenis in had gesmokkeld. Zwangere vrouwen worden niet gefouilleerd tijdens gevangenisbezoeken.

Blijkbaar wilde de gevangene zich na het bezoek voordoen als zijn dochter en de gevangenis verlaten via de hoofdingang. Clauvino da Silva zit een gevangenisstraf van 73 jaar en tien maanden uit voor drugshandel. In 2013 was hij al een keer met tientallen anderen uit de gevangenis ontsnapt.