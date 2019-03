Gevangen vrouw in Iran diplomatiek beschermd

Een Brits-Iraanse vrouw die vastzit in Iran heeft diplomatieke bescherming gekregen van Groot-Brittannië. Londen zegt daarmee onomwonden dat de vrouw Brits is. Dat betekent dat haar gevangenschap nu een formeel, juridisch conflict tussen beide landen is geworden.

Het gaat om Nazanin Zaghari-Ratcliffe die in 2016 tot vijf jaar werd veroordeeld voor spionage. De vrouw ontkent dat. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, is de diplomatieke bescherming geen tovermiddel om haar vrij te krijgen maar wel een „belangrijke diplomatieke stap”. Iran erkent geen dubbele nationaliteiten en weigert het recht van Ratcliffe op Britse vertegenwoordiging.

Diplomatieke bescherming is een zeldzame stap in het internationaal recht. Het is niet hetzelfde als diplomatieke onschendbaarheid.