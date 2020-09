Gevaarlijke speelgoedkleurstof mogelijk aan banden

De Europese Commissie wil het gebruik terugdringen van een mogelijk kankerverwekkende stof om speelgoed te kleuren. Het gevaarlijke aniline is bijvoorbeeld te vinden in sommige soorten vingerverf, maar ook in speelgoed van textiel en leer.

De commissie overweegt alleen nog speelgoed toe te staan met hooguit 30 mg aniline per kilo, de kleinst mogelijke nog op te sporen hoeveelheid. De industrie, belangengroepen en anderen mogen nog op de voorgestelde nieuwe limiet reageren.

Aniline wordt al sinds de negentiende eeuw gebruikt als grondstof voor kleurstoffen, maar is mogelijk heel schadelijk. De stof zou kanker en erfelijke afwijkingen aan kiemcellen kunnen veroorzaken.